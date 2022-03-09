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США переводить протиракетні системи Patriot до Польщі

Автор: Константин Широкун

США посилює ППО Польщі. У країну переводяться ракетні комплекси Patriot для протидії будь-яким загрозам з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Сполучені Штати направляють дві ракетні батареї Patriot до Польщі для протидії будь-якій потенційній загрозі союзникам США і НАТО під час вторгнення Росії в Україну. За словами представників сил США в Європі, цей крок спрямований на стримування агресії та заспокоєння союзників по НАТО.

Patriot - це зенітно-ракетний комплекс, призначений для знищення наближаються балістичних ракет малої дальності, літаків і крилатих ракет.

Війна Росії проти України триває 12 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до України