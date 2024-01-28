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США пересмотрят политику санкций в отношении Венесуэлы

Фото: США пересмотрят политику санкций в отношении Венесуэлы (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

США могут смягчить санкции против Венесуэлы после решения суда, запрещающего выдвигаться кандидату в президенты Марии Корине Мачадо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Решение Высшего судебного трибунала Венесуэлы означает, что Мачадо не может зарегистрировать свою кандидатуру на президентских выборах, запланированных на вторую половину 2024 года.

"Соединенные Штаты в настоящее время пересматривают нашу политику санкций в отношении Венесуэлы, основываясь на этом развитии событий и недавнем политическом преследовании кандидатов от демократической оппозиции и гражданского общества", - сказал представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Миллер назвал решение суда "глубоко тревожным", поскольку оно противоречило обещаниям Мадуро разрешить всем партиям выбирать своих кандидатов для президентских выборов.

Херардо Блайд, глава оппозиционной переговорной группы, потребовал отменить решение суда.

"Мы не просим о санкциях, это не наша работа. Мы ожидаем, что процесс продвинется вперед", - сказал он на пресс-конференции в Каракасе в субботу.

Санкции США против Венесуэлы

Санкции США против Венесуэлы были введены в 2019 году в ответ на результаты президентских выборов, которые США и другие страны считают фальсифицированными. Санкции были направлены на давление на правительство президента Николаса Мадуро и его сторонников, а также на поддержку оппозиции.

Тогда же, США ввели санкции в отношении нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, включающие запрет на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, и заморозили ее активы на сумму около 7 млрд долларов.

В конце ноября 2022 года Министерство финансов США сняло часть санкций из Венесуэлы. Ведомство разрешило американской энергетической компании Chevron добывать нефть в Венесуэле.

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