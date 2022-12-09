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США передаст Украине военную помощь на 275 млн долларов, - АР

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США, Пятница 09 декабря 2022 02:51
США передаст Украине военную помощь на 275 млн долларов, - АР Фото: США передаст Украине военную помощь (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

По словам чиновников, пакет помощи включает 80 тысяч снарядов для гаубиц, незаявленное количество боеприпасов для HIMARS, автомобили HUMVEE, генераторы, а также системы противодействия беспилотникам и противовоздушной обороне.

По информации издания, публичное оглашение решения о предоставлении помощи планируется сегодня, 9 декабря.

Напомним, что Палата представителей Конгресса США на заседании одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 год финансовый год в размере 858 млрд долларов. Инициатива, помимо прочего, предусматривает выделение не менее 800 млн долларов в помощь Украине в сфере обеспечения безопасности.

Также сообщалось, что США одобрят поставки немецких танков Leopard 2 в Украину. Партнеры ожидают, что Берлин выполнит свои обязательства.

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