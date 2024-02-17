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США передали Украине пакет помощи для фиксации преступлений РФ: что в него вошло

Фото: США передали пакет помощи для фиксации преступлений РФ (mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты передали Украине новый пакет технической помощи для следственных подразделений. В него вошли 66 автомобилей, 250 дронов, 9 систем 3D наземного лазерного сканирования с программным обеспечением и ДНК-лаборатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

В церемонии передачи пакета помощи принимали участие министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и посол США в Украине Бриджит Бринк. Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США передали органам системы МВД помощи более чем на 287 млн долларов.

Министр отметил, что применение переданной техники позволит качественно и быстро фиксировать все преступления России. Например, лаборатории скоростной установки ДНК-профиля человека ANDE 6C позволяют установить ДНК-профиль за полтора часа.

"Работники полиции прошли соответствующее обучение по подготовке специалистов-криминалистов для работы с такими скоростными лабораториями по установке ДНК-профиля. Уже есть результативные кейсы по установлению лиц, погибших в результате ракетных ударов РФ по нашим городам", - заявил Клименко.

Отмечается, что переданная техническая помощь будет отправлена в первую очередь в прифронтовые регионы, которые ежедневно находятся под вражеским огнем.

Напомним, 14 февраля Соединенные Штаты передали Украине новую партию автомобилей и специальной техники для разминирования деоккупированных регионов страны.

Также 7 февраля Европейский союз передал Украине систему разминирования DOK-ING MV-10. Ее получила Государственная служба специального транспорта Украины. Новый комплекс стал частью пакета поддержки ЕС в размере 25 млн евро для гуманитарного разминирования в Украине, объявленного на саммите ЕС-Украина в феврале 2023 года.

 

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