США передали Україні допомогу щодо безпеки на 25 млн доларів

Сполучені Штати передали Україні допомогу у сфері безпеки на суму більше 25 мільйонів доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

Повідомляється, що пакет допомоги включає військове та медичне обладнання для використання в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі.

"Незважаючи на COVID19, ми продовжуємо надавати Україні допомогу в області безпеки. На цьому тижні відділ військового співробітництва отримав пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання загальною вартістю понад 25 млн доларів для використання в зоні ООС. США рішуче стоять на боці України у підтримці її суверенітету і територіальної цілісності перед лицем російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що США розширили допомогу Україні у боротьбі з коронавірусом. Програма допомоги була розширена до 9,1 млн доларів.

Також повідомлялося, що Європарламент більшістю голосів ухвалив рішення про розгляд за прискореною процедурою питання про виділення 1,2 мільярда євро допомоги Україні для подолання кризи, викликаного коронавірусом COVID-19.