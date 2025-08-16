США перед саммитом обсуждали применение атомных ледоколов РФ на Аляске, - Reuters

В Соединенных Штатах велись внутренние дискуссии об использовании российских атомных ледоколов для поддержки развития газовых и СПГ-проектов на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным источников издания, обсуждение использования российских ледоколов рассматривалась как одна из возможных сделок, на которые следует ориентироваться во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

"Идея о ледоколе обсуждалась среди чиновников Белого дома как одна из потенциальных сделок, которую можно заключить с Россией на саммите в Аляске", - пишет Reuters.

Сейчас известно, что Россия эксплуатирует единственный в мире флот атомных ледоколов, которые играют центральную роль в обеспечении круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Он является стратегическим маршрутом для глобальных энергетических и торговых потоков.

Как пишет Reuters, атомные ледоколы также могут облегчить транспортировку строительных материалов и оборудования в отдаленные районы Аляски. Ведь там ограничена инфраструктура, а погодные условия суровые.

Саммит на Аляске: что известно

