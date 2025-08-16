ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США перед саммитом обсуждали применение атомных ледоколов РФ на Аляске, - Reuters

Суббота 16 августа 2025 01:25
UA EN RU
США перед саммитом обсуждали применение атомных ледоколов РФ на Аляске, - Reuters Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Соединенных Штатах велись внутренние дискуссии об использовании российских атомных ледоколов для поддержки развития газовых и СПГ-проектов на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников издания, обсуждение использования российских ледоколов рассматривалась как одна из возможных сделок, на которые следует ориентироваться во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

"Идея о ледоколе обсуждалась среди чиновников Белого дома как одна из потенциальных сделок, которую можно заключить с Россией на саммите в Аляске", - пишет Reuters.

Сейчас известно, что Россия эксплуатирует единственный в мире флот атомных ледоколов, которые играют центральную роль в обеспечении круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Он является стратегическим маршрутом для глобальных энергетических и торговых потоков.

Как пишет Reuters, атомные ледоколы также могут облегчить транспортировку строительных материалов и оборудования в отдаленные районы Аляски. Ведь там ограничена инфраструктура, а погодные условия суровые.

Саммит на Аляске: что известно

Сегодня президент США Дональд Трамп и российский диктатор проводят встречу в городе Анкоридж, что в штате Аляска. Предварительно, центральной темой переговоров является война в Украине. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина. Однако возможно, что Трамп и Путин коснутся и других тем.

Больше о том, что предшествовало саммиту США и России на Аляске и чего ожидать дальше - читайте в отдельном аналитическом тексте от РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Встреча Трампа и Путина
Новости
Трамп и Путин встретились на Аляске
Трамп и Путин встретились на Аляске
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия