США находятся в тесной кооперации с Китаем касательно санкций против РФ, - Госдеп

По его словам, США также регулярно информируют китайских партнеров об изменении ситуации с ценовым потолком на нефть из России.

"Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима против РФ",- заявил помощник госсекретаря США.

Эмбарго на российскую нефть

В связи с вторжением РФ в Украину страны Европейского Союза и их партнеры с 5 декабря 2022 года ввели эмбарго на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Недавно Соединенные Штаты Америки также ввели новые санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти.

Позже сообщалось, что Россия обходит санкции и установленный США ценовой лимит на продажу нефти, что вынуждает западные страны искать пути усиления одного из своих ключевых экономических ограничений против страны-агрессора.