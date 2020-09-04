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США перекинуть в Литву війська на тлі напруги з Білоруссю

Вашингтон, П'ятниця 04 вересня 2020 10:41
США перекинуть в Литву війська на тлі напруги з Білоруссю
Фото: війська США (fortcarsonmountaineer.com)
Автор: РБК-Україна

США перекинуть з Польщі до Литви військових. Вони будуть базуватися біля білоруського кордону.

Про це повідомляє Reuters.

В Литву прибудуть 500 американських військовослужбовців і 40 одиниць бронетехніки. За даними агенства, перекидання американських військ відбувається на тлі напружених відносин Литви з Білоруссю.

Однак, офіційно Литва каже, що війська прибувають для участі в раніше запланованих навчаннях, які не спрямовані проти сусідів країни, включаючи Білорусь.

Американські війська будуть знаходитися в Литві до листопада. У військовому командуванні Литви додали, що на додаток до військ США в країну прибудуть близько однієї тисячі військовослужбовців і бойові літаки з Франції, Італії, Німеччині, Польщі та інших країн.

Нагадаємо, Алекандр Лукашенко заявив про втручання в справи Білорусі з боку України, Литви і Польщі.

До цього в Україні відповіли на звинувачення Росії в "дестабілізації ситуації в Білорусі".

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