США перекинули до Польщі вже 12 винищувачів F-22 Raptor

На авіабазі в ласці представники польських і американських ВПС представили розширене угруповання винищувачів п'ятого покоління F-22 Raptor. Всього в Польщі на сьогодні базується 12 "Рапторів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence24 .

За словами командира 90-ї ескадрильї ВПС США Майкла Кендалла, літаки здійснюють польоти не кожен день, але F-22 регулярно з'являються в європейському повітряному просторі. Наприклад, нещодавно вони виконували навчальні польоти над Словаччиною, Естонією та узбережжям Балтійського моря. В цей час на базі в ласці дислокується близько 300 військових ВПС США.

F-22 Raptor - американський винищувач, який вироблявся компаніями Lockheed Martin і Boeing в 1997-2011 роках. Вперше він був застосований в бойових діях у 2014 році в Сирії. Всього їх випущено близько 180 одиниць.

Європейська публіка зможе побачити американські винищувачі в ході міжнародного авіашоу в Братиславі, Словаччина, яке відбудеться вже в найближчі вихідні.