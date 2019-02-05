США перекинули з Іраку до Сирії бронетехніку

США перекинули в Сирії близько 150 вантажівок з бронетехнікою

США перебросили на подконтрольные террористам территории Сирии около 150 грузовиков с бронетехникой и генераторами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

Накануне вечером грузовики, груженные с бронетранспортерами, рабочей техникой и генераторами пересекли КПП "Симелка" на иракско-сирийской границе.

На кадрах, попавших в распоряжение издания видны фуры, груженные генераторами, которые предположительно будут использованы для энергоснабжения военных баз США в Сирии или при строительстве новых баз в регионе.

Фото: фуры, груженные генераторами (aa.com.tr)

Напомним, верхняя палата Конгресса США приняла поправку, которая призывает не спешить с выводом американского контингента из Сирии и Афганистана.

До этого президент Афганистана Ашраф Гани призвал лидера США Дональда Трампа не выводить американские войска из Афганистана. Возможный вывод американских войск по прошествии 20 лет вызывает обеспокоенность в афганском обществе, говорится в послании.

РБК-Украина писало, что представители Соединенных Штатов Америки и радикального движения "Талибан" в ходе переговоров в Катаре договорились вывести иностранные войска из Афганистана.