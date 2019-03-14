США перекинули в Європу бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю

Перед прибуттям на авіабазу Ферфорд один з бомбардувальників здійснив політ поблизу російських кордонів

США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Рostimees.

Перед прибытием на авиабазу Фэрфорд один из бомбардировщиков совершил полет вблизи российских границ в районе Балтийского моря. Самолет находился в зоне действия российской ПВО несколько минут, приблизившись к морской границе РФ на расстояние около 100 км. После чего он лег курсом на авиабазу в Великобритании.

Переброска B-52H в Европу осуществляется в преддверии запланированных учений НАТО в Грузии NATO-GEO EX19. Однако официальных сведений о том, будут ли они участвовать в учениях, нет.

Авиабаза Фэрфорд регулярно используется для размещения стратегической авиации ВВС США в Европе.

Напомним, глава Европейского командования США Кертис Скапаротти заявлял, что российские военные стратеги изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах.