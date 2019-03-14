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США перекинули в Європу бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю

Новини » Політика    14.03.2019 - 16:22
США перекинули в Європу бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю
Ілюстративне фото (flickr com)

Перед прибуттям на авіабазу Ферфорд один з бомбардувальників здійснив політ поблизу російських кордонів

США перекинули на передову базу Ферфорд у Великобританії три стратегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress, які здатні нести ядерні крилаті ракети і авіабомби. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Рostimees.

Перед прибуттям на авіабазу Ферфорд один з бомбардувальників здійснив політ поблизу російських кордонів у районі Балтійського моря. Літак знаходився в зоні дії російської ППО кілька хвилин, наблизившись до морського кордону РФ на відстань близько 100 км. Після чого він ліг курсом на авіабазу в Великобританії.

Перекидання B-52H у Європу здійснюється напередодні запланованих навчань НАТО в Грузії NATO-GEO EX19. Однак офіційних відомостей про те, чи будуть вони брати участь у навчаннях, немає.

Авіабаза Ферфорд регулярно використовується для розміщення стратегічної авіації ВПС США в Європі.

Нагадаємо, глава Європейського командування США Кертіс Скапаротті заявляв, що російські військові стратеги вивчають можливість застосування ядерної зброї в обмежених військових конфліктах.

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