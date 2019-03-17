США перекинули на британську авіабазу 6 бомбардувальників

Всі стратегічні бомбардувальники розміщені на британській авіабазі Ферфорд

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов аправили на авиабазу Фэрфорд королевских ВВС Британии в Глостершире шесть стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщает издание Gloucestershire Live.

Военные самолеты B-52H Stratofortress прибывают на британскую авиабазу Фэрфорд с четверга. На данный момент там находятся шесть таких бомбардировщиков. Все они являются частью нового развертывания целевой группы ВВС США в Англии издание Gloucestershire Live.

Отмечается, что прибытие на авиабазу в Глостершире от шести до восьми бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США анонсировали еще 14 марта. Американские военные самолеты прилетели в Европу с базы Барксдейл в Луизиане.

По данным Gloucestershire Live, ожидается, что бомбардировщики B-52H Stratofortres будут оставаться на вооружении в Британии до 2040 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о трех бомбардировщиках, которые США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании.