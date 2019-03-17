США перекинули на британську авіабазу 6 бомбардувальників

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Всі стратегічні бомбардувальники розміщені на британській авіабазі Ферфорд

Військово-повітряні сили Сполучених Штатів аправілі на авіабазу Ферфорд королівських ВПС Британії в Глостерширі шість стратегічних бомбардувальників B-52H Stratofortress. Як інформує РБК-Україна, про це повідомляє видання Gloucestershire Live.

Військові літаки B-52H Stratofortress прибувають на британську авіабазу Ферфорд з четверга. На даний момент там знаходяться шість таких бомбардувальників. Всі вони є частиною нового розгортання цільової групи ВПС США в Англії видання Gloucestershire Live.

Відзначається, що прибуття на авіабазу в Глостерширі від шести до восьми бомбардувальників B-52H Stratofortress ВВС США анонсували ще 14 березня. Американські військові літаки прилетіли до Європи з бази Барксдейл в Луїзіані.

За даними Gloucestershire Live, очікується, що бомбардувальники B-52H Stratofortres залишатимуться на озброєнні в Британії до 2040 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про три бомбардувальники, які США перекинули на передову базу Ферфорд в Великобританії.