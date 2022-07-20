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США та партнери передадуть 20 систем HIMARS, частина вже в Україні, - Пентагон

Фото: генерал Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США та партнери передадуть Україні загалом 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі на брифінгу.

Зазначається, що США вже надали Україні 12 систем HIMARS.

Генерал Міллі також сказав, що 200 українських захисників вже навчилися застосовувати HIMARS, і навчання продовжаться за участі багатьох інших військових.

До того ж, міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські військові вправно використовують РСЗО.

Міллі додав, що країна продовжить постачання зброї Україні.

Нагадаємо, сьогодні США анонсували новий пакет військової допомоги для України, який включає чотири HIMARS.

Окрім того, міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російську армію, і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.

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Пентагон