США та партнери передадуть 20 систем HIMARS, частина вже в Україні, - Пентагон

Зазначається, що США вже надали Україні 12 систем HIMARS.

Генерал Міллі також сказав, що 200 українських захисників вже навчилися застосовувати HIMARS, і навчання продовжаться за участі багатьох інших військових.

До того ж, міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські військові вправно використовують РСЗО.

Міллі додав, що країна продовжить постачання зброї Україні.