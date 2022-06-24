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У США не очікують, що надана Україні зброя швидко змінить ситуацію на фронті, - CNN

Фото: у США дають "похмурий" прогноз щодо війни в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Розвідка США вважає, що надана Україні зброя не зможе негайно змінити ситуацію на полі бою. Тому у Пентагоні дають "похмурі" прогнози щодо війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерела ЗМІ повідомляють, що Росія зробила висновки зі своїх помилок, які були допущені на ранніх етапах. Тепер РФ налагодила координацію повітряних і наземних атак, а також логістику на лініях фронту.

"США не очікують, що нові системи озброєння, нещодавно поставлені українським силам, включаючи систему залпового вогню HIMARS, негайно змінять ситуацію на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Причинами цього є обмежена дальність дії РСЗВ та недостатня кількість ракет, які передали Україні. Крім того, CNN стверджує, що російська армія вже знищила частину техніки, яку передали західні партнери, зокрема гаубиці M777.

Розвідка США прогнозує великі втрати живої сили і техніки з обох сторін. Також у США впевнені, що війна остаточно перейшла до стадії виснаження. Росія хоче випробували Збройні сили України і рішучість НАТО.

Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що Путін не хоче переговорів, а має намір зробити "новий Грозний" у великих містах України.

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