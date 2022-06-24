У США не очікують, що надана Україні зброя швидко змінить ситуацію на фронті, - CNN

Джерела ЗМІ повідомляють, що Росія зробила висновки зі своїх помилок, які були допущені на ранніх етапах. Тепер РФ налагодила координацію повітряних і наземних атак, а також логістику на лініях фронту.

"США не очікують, що нові системи озброєння, нещодавно поставлені українським силам, включаючи систему залпового вогню HIMARS, негайно змінять ситуацію на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Причинами цього є обмежена дальність дії РСЗВ та недостатня кількість ракет, які передали Україні. Крім того, CNN стверджує, що російська армія вже знищила частину техніки, яку передали західні партнери, зокрема гаубиці M777.

Розвідка США прогнозує великі втрати живої сили і техніки з обох сторін. Також у США впевнені, що війна остаточно перейшла до стадії виснаження. Росія хоче випробували Збройні сили України і рішучість НАТО.