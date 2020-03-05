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США від нового українського уряду очікують продовження реформ, - Гербст

Новини » Політика     05.03.2020 - 06:57
США від нового українського уряду очікують продовження реформ, - Гербст
Фото: Джон Гербст (atlanticcouncil.org)

У США нагадали, Україна вже окреслила потрібні кроки на шляху до реформ

У Сполучених Штатах сподіваються, що Україна продовжить шлях реформ після призначення нового уряду. Про це заявив керівник Євразійського центру Атлантичної ради у Вашингтоні, колишній посол США в Україні Джон Гербст, передає прес-служба Євразійського центру.

За словами колишнього посла, світ почув нові імена під час призначення нового уряду. Проте у США та в цілому на Заході не відомо, як будуть нові міністри впроваджувати реформи.

"Ми почули нові імена, однак нам невідомо, чи продовжуватимуть ці люди політику реформ", - сказав дипломат.

Гербст також наголосив, що президент України Володимир Зеленський і його команда мають певний досвід запровадження змін у багатьох сферах. Хоча дипломат говорить, що цей досвід "неідеальний".

"Та мені складно уявити, що вони просто змінять курс та почнуть віддалятися від запланованих реформ", - зазначив він, додавши, що чимало кроків уже відбуваються.

Зокрема, Гербст згадав програму співпраці з Міжнародним валютним фондом як одну із успішних.

Нагадаємо, 4 березня Рада на позачерговому засіданні перезавантажила Кабмін і призначила новим прем'єром Дениса Шмигаля.

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