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США дадуть відповідь Росії на будь-яку загрозу НАТО, навіть якщо це призведе до світової війни, - Байден

Автор: Світлана Мащенко

Джо Байден заявив, що США дадуть відповідь на будь-який крок РФ, що загрожує НАТО, хоч це і призведе до світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США.

Фактично, президент Байден зробив заяву, що США готові вести третю світову війну, щоб захистити "кожен дюйм" території НАТО в разі нападу з боку Росії і Путіна.

"Звичайно, якщо ми відповімо, це буде третя світова війна, але у нас є "святе зобов'язання" захищати НАТО, - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Байден заблокував відправку літаків Україн, щоб не провокувати Путіна.

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