У США відкинули звинувачення Луценка про передачу "списку недоторканних осіб"

Держдепартамент США спростував заяву Генерального прокурора України Юрія Луценка про те, що посол США в Києві Марі Йованович передала йому так званий список недоторканних осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

У США заявили, що твердження Луценка про передачу "списку людей, яких не повинні переслідувати" не відповідають дійсності.

" Твердження генерального прокурора України не відповідають дійсності та спрямовані на те, щоб підірвати репутацію посла Йованович", - заявив прес-секретар Держдепартаменту.

Луценко не сказав, коли передбачувана зустріч з Йовановічем відбулася.

"Такі атаки подвоюють нашу рішучість допомогти Україні перемогти у боротьбі з корупцією", - додав представник.

Крім того, екс-заступник міністра оборони США Майкл Карпентер у своєму Twitter закликав Луценка піти у відставку в разі непред'явлення доказів.

"Якщо він не може пред'явити докази своїх претензій, він повинен негайно подати у відставку", - написав Карпентер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Посольство США в Україні заперечує передачу генпрокурору Юрію Луценку так званого "списку недоторканних" для правосуддя.

Раніше Йованович заявила про необхідність звільнити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого. Вона також дорікнула його в консультуванні підозрюваних в тому, як уникнути відповідальності за корупцію.

До цього Йованович назвала рішення Конституційного суду України щодо скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення серйозним кроком назад у антикорупційної реформи.