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США оценили возможность переговоров между Украиной и РФ

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Переговоры по прекращению огня между Украиной и Россией на данный момент невозможны. Поскольку Москва еще не готова к конструктивному диалогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена, которого цитирует немецкое издание Tagesschau.

"Для кого-то идея прекращения огня может быть соблазнительной - и я это понимаю. Но если это означает фактическую ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и длительным миром", - заявил Блинкен.

Свое мнение он обосновал тем, что сейчас РФ может воспользоваться переговорами только для того, чтобы перегруппировать свои войска и через некоторое время снова наступать.

"Россия должна прийти к тому, чтобы она была готова к конструктивным переговорам. Целью должен быть справедливый и крепкий мир", - подытожил Блинкен.

Напомним, ранее в Белом доме заявляли, что решение о мирных переговорах с Россией должно приниматься только Украиной, и инициировать их должен президент Владимир Зеленский.

Добавим, что в Офисе президента Украины также недавно высказались о возможности переговоров с Россией, исключив все территориальные компромиссы.

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