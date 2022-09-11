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США оцінили успіхи на Сході і повернення Ізюму як найважливіші досягнення України, - NYT

Фото: США оцінили успіхи на Сході і повернення Ізюму як найважливіші досягнення України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Успіхи українських військових на північному сході, зокрема, повернення Ізюму, є найважливішими досягненнями України, але поки не ясно, яке стратегічне значення матимуть ці успіхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Американські чиновники вважають, що є ознаки того, що поточний наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію російського фронту.

Видання повідомляє, що нинішні і колишні чиновники США високо оцінили витонченість української підготовки до контрнаступу.

Так, рішення "рекламувати" свій контрнаступ на півдні, перш ніж завдати удару на північному сході, є стандартним прийомом дезорієнтації, який використовують спецназівці США, які тренують українських військових з моменту окупації Криму у 2014 році.

Влітку українські офіційні особи активізували обмін розвідувальними даними зі своїми американськими колегами, коли вони почали планувати контрнаступ. Високопоставлені американські чиновники відмовилися повідомляти, якими подробицями плану контрнаступу поділилася Україна і скільки порад дали США. Один з чиновників розповів, що американці постійно обговорювали з Києвом, як Україна може зупинити просування Росії на сході.

Генерал Фредерік Ходжес заявив, що недавній успіх ЗСУ вказує на те, що зусилля України з повернення земель на півдні і сході можуть розвиватися швидше, ніж він припускав раніше, і навіть підготувати грунт для спроби відвоювати Крим у 2023 році.

Інші експерти заявили, що ситуація може змінитися для України. Колишній чиновник Пентагону і офіцер ЦРУ Мік Малрой розповів, що контрнаступ ЗСУ просувається навіть швидше, ніж очікувалося і що зараз пора для української армії використовувати будь-який випадок, щоб послабити і знищити боєздатність Росії.

Раніше повідомлялося, що українські військові вже знаходяться на околицях Лисичанська Луганської області. Подробиці поки не розголошуються.

Тим часом військові вже взяли Куп'янськ та Ізюм під свій контроль і опублікували відповідне фото з українським прапором.

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Війна Росії проти УкраїниСполучені Штати Америки