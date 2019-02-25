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У США відреагували на погрози РФ про ракети

Новини » Політика    25.02.2019 - 04:13
У США відреагували на погрози РФ про ракети
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео прокоментував висловлювання Путіна

Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що погрози президента РФ Володимира Путіна про ракети є порожніми словами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Помпео CNN.

Також Майк Помпео зазначив, що саме Росія порушувала умови ракетного договору.

"Так, Путін тоді в черговий раз оголосив про нібито готовність Москви у відповідь на розгортання американських ракетних систем в Європі направити російське озброєння на США. Це, безперечно, є гучними словами з Москви. Ці слова націлені на те, щоб прикрити ключовий виклик. Адже він говорив про рішення США вийти з договору, які поширюється на ракетні системи середньої і меншої дальності", – сказав він.

Так, під час щорічного послання Федеральним зборам Путін, скориставшись нагодою, пригрозив новою російською зброєю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в НАТО заявили, що погрози президента Росії Володимира Путіна на адресу США неприйнятні.

Повідомляється, що НАТО не хоче нової гонки озброєнь і не має наміру розгортати в Європі нову ядерну зброю.

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Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиМайк Помпео
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