США відправлять десятки винищувачів-невидимок в Тихий океан: це сигнал для Китаю
США відправлять 25 винищувачів-невідомих F-22 Raptor в Тихий океан для навчань Pacific Iron 2021. Це найбільше розміщення таких літаків в районі операцій тихоокеанських ВПС і сигнал для Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
25 винищувачів F-22 Raptor будуть відправлені в Тихий океан на острови Гуам і Тініан для операції Pacific Iron 2021. У ВПС відзначили, що це найбільше розміщення винищувачів в Тихому океані.
"У нас ніколи не було такої кількості Raptors, розгорнутих разом в районі операцій тихоокеанських ВПС", - сказав командуючий Тихоокеанськими ВПС генерал Кен Вільсбах.
Аналітики відзначають, що такий крок США - серйозний сигнал для Китаю.
"Тихоокеанські Військово-повітряні сили демонструють, що вони можуть розгорнути на театрі військових дій стільки або більше літаків п'ятого покоління, скільки в даний час є в повному арсеналі (Китай)", - зазначив військовий аналітик і директор операції в Об'єднаному розвідувальному центрі Тихоокеанського командування США Карл Шустер.
Він додав, що у звичайному розгортанні F-22 задіяно від шести до 12 літаків.
F-22 - це бойові літаки п'ятого покоління, найдосконаліші винищувачі в світі. Вони відрізняються тим, що використовують технології малопомітності та з'єднують бортові сенсорні системи з бортовими інформаційними системами, щоб дати пілотам детальне уявлення про бойовий простір.
Нагадаэмо, ракетний есмінець США покинув Чорне море після навчань НАТО. Він пробув там близько двох тижнів.
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