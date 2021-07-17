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США відправлять десятки винищувачів-невидимок в Тихий океан: це сигнал для Китаю

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США, Субота 17 липня 2021 02:41
США відправлять десятки винищувачів-невидимок в Тихий океан: це сигнал для Китаю Фото: США відправлять десятки F-22 Raptor в Тихий океан (wikipedia.org/Rob Shenk)
Автор: Наталья Скороход

США відправлять 25 винищувачів-невідомих F-22 Raptor в Тихий океан для навчань Pacific Iron 2021. Це найбільше розміщення таких літаків в районі операцій тихоокеанських ВПС і сигнал для Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

25 винищувачів F-22 Raptor будуть відправлені в Тихий океан на острови Гуам і Тініан для операції Pacific Iron 2021. У ВПС відзначили, що це найбільше розміщення винищувачів в Тихому океані.

"У нас ніколи не було такої кількості Raptors, розгорнутих разом в районі операцій тихоокеанських ВПС", - сказав командуючий Тихоокеанськими ВПС генерал Кен Вільсбах.

Аналітики відзначають, що такий крок США - серйозний сигнал для Китаю.

"Тихоокеанські Військово-повітряні сили демонструють, що вони можуть розгорнути на театрі військових дій стільки або більше літаків п'ятого покоління, скільки в даний час є в повному арсеналі (Китай)", - зазначив військовий аналітик і директор операції в Об'єднаному розвідувальному центрі Тихоокеанського командування США Карл Шустер.

Він додав, що у звичайному розгортанні F-22 задіяно від шести до 12 літаків.

F-22 - це бойові літаки п'ятого покоління, найдосконаліші винищувачі в світі. Вони відрізняються тим, що використовують технології малопомітності та з'єднують бортові сенсорні системи з бортовими інформаційними системами, щоб дати пілотам детальне уявлення про бойовий простір.

    Нагадаэмо, ракетний есмінець США покинув Чорне море після навчань НАТО. Він пробув там близько двох тижнів.

    Раніше повідомлялося, що у США розповіли про допомогу Україні. Допомога включить в себе консультації та обладнання, яке допоможе нашій країні посилити безпеку і поліпшити взаємодію з НАТО.

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