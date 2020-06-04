США відібрали п'ять компаній для виробництва вакцини від коронавірусу, - NYT

Фото: вакцина від коронавірусу (freepik)

Компанії отримають доступ до додаткового державного фінансування

Адміністрація президента США Дональда Трампа вибрала п'ять компаній як найбільш ймовірних кандидатів для виробництва вакцини від коронавірусу. Офіційне оголошення буде зроблено Білим домом протягом найближчих тижнів.

Про це пише газета The New York Times з посиланням на високопоставлених чиновників.

Йдеться про вакцини компаній Moderna, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer і про вакцину британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca у співпраці з Оксфордським університетом.

За словами джерел NYT, всі п'ять компаній отримають доступ до додаткових державних грошей, допомогу у проведенні клінічних випробувань і фінансову та матеріально-технічну підтримку для виробничої бази.

Деталі контрактів і точні суми фінансування проекту поки не розкриваються.

Зазначається, що компанії Moderna, Johnson&Johnson і група Oxford-AstraZeneca вже отримали в цілому 2,2 мільярда доларів федерального фінансування для підтримки своїх програм вакцинації.

Вакцини Moderna і AstraZeneca в даний час знаходяться на другій стадії випробувань, тобто їхня ефективність тестується на обмежених групах людей. За словами джерел газети, на початку липня очікується перехід до третього етапу - до більш масштабних тестів.

В Johnson & Johnson заявили, що випробування першої фази почнуться не пізніше вересня, але цей прецесс може значно прискоритися.

Згідно з планом уряду, у випробуваннях кожної вакцини візьмуть участь 30 тис. осіб, будуть охоплені всі вікові групи, включаючи літніх людей і людей з основними захворюваннями.

Існує також можливість, що тести будуть проводитися за межами США, в інших регіонах, найбільш постраждалих від пандемії.

Раніше Трамп повідомив на своїй сторінці в Twitter, що розробка вакцини від коронавірусу йде швидше, ніж очікувалося.

Нагадаємо, за даними ВООЗ у світі розробляють 133 потенційних вакцини проти COVID-19.

Євросоюз виділив один мільярд євро на розробку вакцини від коронавірусу.

Крім того, Франція і Німеччина виділили 1,025 млрд євро на розробку вакцини від COVID-19.

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Автор: Надія Собенко