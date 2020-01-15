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США не скасують мита на китайські товари до президентських виборів

Новини » Економіка     15.01.2020 - 02:57
США не скасують мита на китайські товари до президентських виборів
Колаж РБК-Україна

Подальші кроки щодо зниження мит будуть залежати від виконання Китаєм умов першої фази угоди

Вашингтон має намір зберегти існуючі мита на товари з Китаю до наступних виборів президента США. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Подальші кроки щодо зниження мит будуть залежати від виконання Китаєм умов першої фази торгової угоди.

За словами джерел, обидві сторони угоди усвідомлюють, що зниження мит не відбудеться раніше, ніж через 10 місяців після підписання торгової угоди.

Нагадаємо, першу частину торгового угоди між Сполученими Штатами і Китаєм в Білому домі планують підписати в перший тиждень січня 2020 року. Американську сторону буде представляти безпосередньо президент країни Дональд Трамп, а КНР - віце-прем'єр Лю Хе.

Також повідомлялося, що 13 грудня США і Китай погодили першу частину торгової угоди. Вашингтон і Пекін домовилися по першій частині торговельної угоди, яка включає реформи економічного і торгового режиму Китаю в галузях інтелектуальної власності, трансферу технологій, сільського господарства і фінансових послуг.

Комітет по митним зборам і тарифів при Державному раді Китаю тимчасово відклав введення нових мит на товари з США. Введення нових мит у розмірі 5% і 10% планувалося на неділю, 15 грудня.

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