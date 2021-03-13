У США скасували санкції проти Xiaomi

Федеральний суд США тимчасово призупинив дію заборони від міністерства оборони США, який обмежував інвестування та співпрацю з китайським виробником смартфонів Xiaomi.



Як відомо, у січні 2021 року, ще при колишньому президентові США Дональда Трампа виробник смартфонів Xiaomi та ще вісім китайських компаній були внесені в чорний список. Причиною назвали те, що компанія Xiaomi пов'язана зі збройними силами Китаю.

Під санкціями передбачався заборона на будь-які фінансові операції з США з китайським виробником смартфонів. Також американські компанії повинні були продати свої частки в Xiaomi.



В результаті китайці подали до суду Вашингтона і заявили, що таке рішення влади США було незаконним, оскільки вони не надали жодних переконливих доказів про причетність Xiaomi до спецслужб.