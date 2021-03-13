У США скасували санкції проти Xiaomi

Американським інвесторам не доведеться відмовитися від співпраці з китайським виробником смартфонів Xiaomi. Таке рішення ухвалив Федеральний суд США.
Про це повідомляє Reuters.
Федеральний суд США тимчасово призупинив дію заборони від міністерства оборони США, який обмежував інвестування та співпрацю з китайським виробником смартфонів Xiaomi.
Як відомо, у січні 2021 року, ще при колишньому президентові США Дональда Трампа виробник смартфонів Xiaomi та ще вісім китайських компаній були внесені в чорний список. Причиною назвали те, що компанія Xiaomi пов'язана зі збройними силами Китаю.
Під санкціями передбачався заборона на будь-які фінансові операції з США з китайським виробником смартфонів. Також американські компанії повинні були продати свої частки в Xiaomi.
В результаті китайці подали до суду Вашингтона і заявили, що таке рішення влади США було незаконним, оскільки вони не надали жодних переконливих доказів про причетність Xiaomi до спецслужб.
Нагадаємо, Xiaomi і ще 8 китайських компаній потрапили в "чорний список" США. Ці компанії потрапили під новий інвестиційний заборону.
Раніше ми повідомляли, що США ввели торговельні санкції на десятки китайських суб'єктів. Їх вважають причетними до порушення прав людини, викрадення комерційної таємниці в США і експансії Китаю в регіоні.