США відклали схвалення Moderna для підлітків через можливі ризики: про що йдеться

Американська фармацевтична компанія Moderna заявила, що Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) потрібен додатковий час для завершення оцінки COVID-вакцини COVID-19 для дітей 12-17 років. Наразі оцінюються ризики виникнення побічних реакцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, FDA зазначило, що перевірка може бути завершена не раніше січня 2022 року.

Американська біотехнологічна компанія заявила, що FDA потрібен додатковий час для оцінки нещодавніх міжнародних аналізів ризику виникнення міокардиту, після вакцинації - рідкісного побічного ефекту, який насамперед вражає молодих чоловіків.

Своєю чергою Moderna повідомила, що проводить власний огляд нових зовнішніх аналізів підвищеного ризику міокардиту в осіб віком до 18 років у міру їх появи.

Відомо, що в червні Moderna подала заявку на дозвіл у США на щеплення дітей віком від 12 до 17 років.

Наразі американці цього віку мають право на отримання аналогічної COVID-вакцини Pfizer (у травні вона була схвалена FDA та Центрами з контролю та профілактики захворювань).