США не відмовляються від введення санкцій проти Північного потоку-2, - Держдеп
Сполучені Штати Америки не відмовляються від ведення санкцій проти "Північного потоку-2", попри укладення угоди з Німеччиною. Угода щодо газопроводу є кращим, чого міг досягнути Вашингтон в цій ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Держдепу США Неда Прайса у Вашингтоні.
"Щоб сказати абсолютно чітко: ми не відмовляємося ні від яких доступних нам інструментів. Насправді ми додаємо кілька додаткових в наш арсенал", - заявив він.
Представник американського Держдепу додав, що спроба зупинити цей російський проект була нереалістичною, а німецько-американська угода - краще, чого могли досягнути США в сьогоднішніх умовах.
Нагадаємо, вчора США та Німеччина оголосили про угоду для запуску "Північного потоку-2". В рамках угоди Берлін взяв на себе низку зобов'язань, які стосуються України.
Однак в українському Кабміні розкритикували цю угоду, наголосивши, що Німеччина та США не дають жодних гарантій Україні.