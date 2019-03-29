США не відмовляються від превентивного ядерного удару

Помічник заступника міністра оборони США з політичних питань Девід Трахтенберг заявив, що США не бажають брати на себе зобов'язання про незастосування першими ядерної зброї. Про це він заявив на слуханнях у підкомітеті зі стратегічних сил комітету Палати представників у справах збройних сил, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

За його словами, політика відмови від використання ядерної зброї першими була б дестабілізуючою.

"При всіх адміністраціях США не приймали політику незастосування першими ядерної зброї. Ми надали союзникам свої ядерні гарантії, щоб продемонструвати нашу готовність забезпечувати їх безпеку при найбільш напружених кризах", - повідомив він.



Видання пише, що рік тому в США опублікували нову ядерну доктрину. У ній говорилося, зокрема, що російська влада може піти на превентивний ядерний удар. В доктрині зазначається, що "ефективне стримування" США ядерних і неядерних атак з боку Росії вимагає того, щоб "російське керівництво не помилялось щодо наслідків обмеженого першого застосування ядерної зброї проти США, так і на регіональному рівні".

Нагадаємо, голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов раніше заявляв, що участь неядерних країн у відпрацюванні ударів тактичною ядерною зброєю за участю США робить їх цілями ударів РФ.