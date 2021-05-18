США відмовляться від санкцій проти керівництва "Північного потоку-2", - Axios

"Адміністрація Байдена відкладе санкції проти компанії та її виконавчого директора, які спостерігають за прокладанням російського газопроводу "Північний потік 2" до Німеччини, повідомляють два джерела, проінформованих про це рішення", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що дане рішення вказує на те, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід, і підкреслює труднощі, з якими стикається Байден при узгодженні дій з риторикою щодо посилення підходу до Росії.

Відзначається, що Державний департамент США найближчим часом направить до Конгресу свій обов'язковий 90-денний звіт з переліком організацій, що беруть участь в "Північному потоці-2", проти яких необхідно ввести санкції.

Джерела, знайомі з підготовкою доповіді, повідомили порталу, що Держдепартамент планує закликати до санкцій проти кількох російських судів.

Держдепартамент також визнає, що корпорація Nord Stream 2 AG і її генеральний директор, наближений до президента РФ Володимира Путіна і колишній співробітник східнонімецької розвідки Маттіас Варніг, займаються діяльністю, що підпадає під санкції. Однак Державний департамент відмовиться від застосування обмежень, посилаючись на національні інтереси США.

"Цей запланований крок також створює дивну ситуацію, в якій адміністрація Байдена буде застосовувати санкції до судів, які беруть участь у будівництві "Північного потоку - 2", але відмовиться застосовувати санкції до фактичної компанії, що відповідає за проект", - йдеться в повідомленні.

Джерела, близькі до ситуації, кажуть, що високопоставлені чиновники США прийняли рішення, що єдиний спосіб потенційно зупинити проект, який завершений на 95%, - це ввести санкції проти німецьких кінцевих споживачів газу. А адміністрація Байдена, у свою чергу, не бажає розривати свої відносини з Німеччиною через "Північний потік-2".