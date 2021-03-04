У США відмовились притягнути до відповідальності міністра транспорту адміністрації Трампа
Міністерство юстиції США відмовилося притягнути до відповідальності міністра транспорту Елейн Прат, яка працювала в адміністрації президента Дональда Трампа. Її звинувачували в зловживанні службовим становищем.
Про це повідомляє Reuters.
У звинуваченнях офісу генерального інспектора зазначається, що Прат доручала співробітникам досліджувати або купувати необхідні їй особисті речі в Інтернеті за допомогою її особистої кредитної картки.
У грудні офіс генерального інспектора передав свої висновки в прокуратуру округу Колумбія для кримінального переслідування. Однак там відмовилися порушувати кримінальну справу.
У звіті генерального інспектора говориться, що прокурори заявили, що "можуть виникнути етичні або адміністративні питання, які необхідно вирішити, але немає ніяких передумов для відкриття кримінального розслідування".
Нагадаємо, 7 січня міністр транспорту США Елейн Прат подала у відставку. Так вона відреагувала на ситуацію з заворушеннями. Вона першою з міністрів відмовилася від своєї посади після подій у Капітолії.
6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. В ході безладів загинули 5 осіб.