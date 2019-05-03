США відмовили у візі главі КСУ, - ЦПК

Центр протидії корупції заявляє, що главі Конституційного суду Україні Станіславу Шевчуку Сполучені Штати Америки відмовили у візі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ЦПК.

Так, джерела центру поінформували, що глава КСУ позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення.

"У голови Конституційного суду України сталась неприємність. Пану Станіславу Шевчуку відмовили у візі в США. Джерела зазначають, що Шевчук позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення", - вказано у повідомленні ЦПК.

Нагадаємо, глава КСУ Станіслав Шевчук стверджує, що під час зустрічі з юристом Володимира Зеленського Андрієм Богданом 13 березня, про яку стало відомо журналістам, мова йшла про закон про незаконне збагачення.

Як писало РБК-Україна раніше, КСУ скасував засідання, на якому повинна була вирішуватися доля закону про люстрацію - "Про очищення влади", на якому його могли визнати неконституційним, через викриття зустрічі соратника Володимира Зеленського Богдана та голови КСУ Шевчука.

Додамо, радник новообраного президента України Володимира Зеленського Руслан Рябошапка під час брифінгу в Брюсселі заявив, що відповідальність за незаконне збагачення буде відновлена.