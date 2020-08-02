США засудили рішення Гонконгу перенести парламентські вибори на 2021 рік

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео засудив рішення влади Гонконгу перенести парламентські вибори на наступний рік. При цьому він закликав провести їх у вересні, як планувалося раніше.

Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

"Сполучені Штати засуджують рішення уряду Гонконгу відкласти на один рік майбутні вибори в законодавчі збори, спочатку намічені на 6 вересня. Немає ніяких вагомих причин для такої тривалої затримки", - заявив Помпео.

Він вважає, що перенесення парламентських виборів означає, що "Гонконг ніколи більше не зможе голосувати - ні за що і ні за кого", а також свідчить про те, що Пекін" не має наміру виконувати зобов'язання, взяті ним перед народом Гонконгу і Великобританією відповідно до китайсько-британської спільною декларацією".

Нагадаємо, в кінці липня стало відомо, що уряд Гонконгу відклав вибори в парламент на 2021 рік, нібито через зростання інфікованих коронавірусом.