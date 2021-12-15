США засудили обшуки в Криму та закликали РФ звільнити всіх українських політв’язнів

США відреагували на незаконний обшук в Криму в будинку кримських татар, який стався вчора. Штати засуджують дії російських окупантів та, зокрема, затримання Куртумера Чалгозова та закликають РФ звільнити всіх українських політв’язнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства США в Україні.
"Російські окупаційні сили провели ще більше політичних репресій та незаконних обшуків в Криму. Ми засуджуємо затримання та допит Куртумера Чалгозова та закликаємо звільнити всіх українських політв’язнів Росії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора в тимчасово окупованому Криму стався черговий незаконний обшук в будинку кримських татар. Він завершився затриманням і вивезенням в невідомому напрямку 23-річного Куртумера Чалгозова.