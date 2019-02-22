США залишать в Сирії 200 військовослужбовців

США залишать миротворчий контингент у Сирії

США намерены оставить в Сирии небольшой миротворческий контингент в составе 200 военнослужащих после вывода своих войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Небольшой миротворческий контингент в составе примерно 200 человек останется в Сирии на какое-то время", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что войска Соединенных Штатов должны полностью покинуть Сирию за три месяца.

Вывод американских военнослужащих из Сирии планируется в ближайшие недели, а завершится он к концу апреля. По данным источников, Пентагон рассчитывает, что за это время в Вашингтоне должны окончательно решить вопрос защиты курдов от возможной атаки со стороны Турции.

На данный момент значительного прогресса в этом вопросе не достигнуто. Это может привести к еще одному варианту - замедлению выводавойск США.