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США не залишать на Близькому Сході вакуум, щоб його зайняли Росія, або Китай, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США не підуть з Близького Сходу і не залишать після себе вакуум, щоб його оперативно заповнили Китай, Росія або Іран.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Президент США завершив свою поїздку на Близький Схід, пообіцявши продовжувати працювати в регіоні і допомагати країнам протистояти прагненню впливу Ірану, Росії та Китаю.

За словами Байдена, Сполучені Штати хочуть допомогти посилити захист міжнародного судноплавства на Близькому Сході, що варто розглядати як попередження Ірану.

"Сполучені Штати не дозволять іноземним або регіональним державам поставити під загрозу свободу судноплавства на Близькому Сході", - заявив він. Президент США також в черговий раз повторив, що Вашингтон не дозволить Ірану заволодіти ядерною зброєю.

Нагадаємо, Байден цього тижня перебував з візитом на Близькому Сході. ЗМІ пишуть, що він схиляє прем'єра Ізраїлю до поставок озброєнь Україні. Крім того, Байден пригрозив застосувати силу, щоб утримати Іран від ядерної зброї.

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