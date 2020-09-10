США оштрафували "дочку" Deutsche Bank за порушення "кримських" санкцій проти РФ

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оштрафувало Deutsche Bank Trust Company Americas на суму 583 тисяч доларів. Такі заходи були прийняті за порушення санкцій проти РФ, введених через окупацію Криму.

Про це повідомляється на сайті відомства.

30 липня 2015 року Мінфін США вніс в санкційний список нафтотрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, який був пов'язаний з російським бізнесменом Геннадієм Тимченком. Через тиждень "дочка" Deutsche Bank провела платіж на 29 млн доларів, у якому зберігався економічний інтерес IPP.

За інформацією Мінфіну, банк провів великий платіж через США, який був пов'язаний з серією закупівель мазуту. У відомстві вважають, що банк міг знати про санкції щодо кіпрської компанії, але не вжив достатніх заходів, щоб виключити вигоду для неї.

Другий епізод пов'язаний з цілою серією транзакцій на загальну суму понад 276,7 тисячі доларів, зроблених в тому ж 2015 році на користь ВАТ "Краснодарський регіональний інвестиційний банк", який також перебував під санкціями за роботу в окупованому Криму.

Нагадаємо, Євросоюз продовжив дію санкції проти Росії за анексію Криму ще на пів року. Найближчим часом до санкційного списку планують додати причетних до будівництва Керченського мосту.

Раніше РБК-Україна писало, що Кіпр блокує введення європейських санкцій проти Росії за будівництво Керченського мосту.

Додамо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, чому Кіпр блокує санкції Європейського союзу проти Росії.