У США опублікували стенограми показань двох свідків у справі про імпічмент Трампа

Комітети Конгресу Сполучених Штатів Америеи опублікували ще дві стенограми, отриманих в рамках розслідування з питання про імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Конгресу.

Сьогодні, 5 листопада, були опубліковані розшифровки свідчень колишнього спеціального представника США по Україні Курта Волкера і посла США в ЄС Гордона Сондленда.

Відзначимо, що раніше публікувалися лише вступні промови тих, хто свідчив перед Конгресом, а їхні відповіді на питання залишалися в тіні.

Свідчення Курта Волкера

Показання Гордона Сондленда

17 жовтня Гордон Сондленд дав свідчення в Конгресі США. За його словами, американський президент Дональд Трамп наказав йому, а також колишньому представнику США в Україні Курту Волкеру і міністру енергетики Ріка Перрі залучити Руді Джуліані до політики стосовно України. За його словами, Трамп був скептично налаштований щодо реформ і боротьби з корупцією в Україні.

22 жовтня Курт Волкер свідчив у Конгресі Сполучених Штатів. Він розповів конгресменам, що адміністрація Трампа поставила умовою підтримки України публічне оголошення президента Зеленського про розслідування щодо компанії Burisma, в якій працював син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, у понеділок, 4 листопада, Комітети Конгресу США оприлюднили стенограми свідчень колишнього посла США в Україні Марі Йованович і колишнього старшого радника держсекретаря Майкла Маккінлі.