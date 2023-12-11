В США обнародовали отчет о расследовании по утечке данных Пентагона

Департамент Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки опубликовал отчет о результатах расследования по делу о несанкционированном раскрытии нацгвардейцем Джеком Тейшейрой секретной информации Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы США .

Согласно отчету, причиной утечки данных Министерства обороны США остаются предполагаемые действия Тейшейры, которому предъявлены обвинения по 6 пунктам обвинения, и теперь его ожидает суд.

Расследование показало, что люди из подразделения фигуранта не предприняли должных действий после того, как узнали о его незаконной деятельности. Однако доказательства того, что члены цепочки надзора за Тейшейрой были осведомлены о его предполагаемом раскрытии информации, обнаружить не удалось.

Выяснилось, что руководство 102го разведывательного крыла Разведуправления ВС Нацгвардии США не проявляло бдительности при проверке поведения всех лиц, находящихся под их командованием. Оно не уделило должного внимания непосредственной безопасности миссии и "не предприняло необходимых действий для полного и эффективного выполнения обязанностей по программе безопасности".

В итоге 15 военнослужащих ВС Нацгвардии США были привлечены к дисциплинарной ответственности. Командира 102-го разведывательного крыла полковник Шона Райли отстранили, одному из его заместителей объявили выговор.

Также в американских Воздушных силах сообщили об отстранении от выполнения задач 102-й группы разведки, наблюдения и рекогносцировки в составе крыла, где служил Тейшейра.

Кроме того, в ВС США заверили, что меры безопасности были усилены для недопущения подобных сливов секретных данных.

Что предшествовало

Напомним, весной в сеть "слили" секретные документы США, в которых, в частности, публиковались данные о вторжении РФ в Украину и подготовке ВСУ к контрнаступлению.

Через некоторое время правоохранители задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался гвардеец Джек Тейшейра, который занимался частной интернет-группой под названием Thug Shaker Central.

Позже, 19 мая, судья окружного суда США Дэвид Хеннесси удовлетворил ходатайство правительства о заключении фигуранта под стражу. Тейшейра остается в федеральной тюрьме.

В ходе судебного заседания 16 июня Тейшейру обвинили в том, что он делился информацией с пользователями социальной сети, которые, как он знал, не имели права ее получать.