США объявят новый пакет военной помощи Украине более чем на 2 млрд долларов, - Bloomberg

Пентагон объявит о долгосрочном пакете вооружений для Украины на сумму более 2 миллиардов долларов. В него войдут ракеты для ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Ожидается, что объявление о таком пакете Минобороны США сделает в пятницу, рассказали представители администрации.
Как отмечается, предстоящее объявление будет сделано, поскольку военные аналитики говорят о начале ожидаемого контрнаступления ВСУ.
Выделенные в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) средства пойдут на приобретение ракетных установок и ракет Hawk, а также двух типов усовершенствованных ракет ПВО Patriot.
Инициатива USAI направлена на оплату контрактов со сроками поставки через несколько месяцев или даже лет для поддержки долгосрочных потребностей Украины в безопасности.
Напомним, что США объявили в ноябре 2022 года о намерении поставок систем Hawk из собственных запасов, но они должны быть отремонтированы на средства USAI.
Зенитно ракетный комплекс является предшественником системы противоракетной обороны Patriot. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет в полете. На вооружение был принят в 1960 году.
Сам комплекс оценивается в 15 млн долларов, а ракеты к нему - по 250 тысяч долларов за одну единицу.
Напомним, что еще прошлой осенью Испания решила передать военным ЗСУ несколько систем ПВО Hawk.
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