США объявят новый пакет военной помощи Украине более чем на 2 млрд долларов, - Bloomberg

Ожидается, что объявление о таком пакете Минобороны США сделает в пятницу, рассказали представители администрации.

Как отмечается, предстоящее объявление будет сделано, поскольку военные аналитики говорят о начале ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Что войдет в пакет

Выделенные в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) средства пойдут на приобретение ракетных установок и ракет Hawk, а также двух типов усовершенствованных ракет ПВО Patriot.

По данным издания, одной из них является Patriot Advanced Capability Missile-3, или Pac-3, производимая Lockheed Martin Corp.

Другая - Guidance Enhanced Missile, или GEM-T, от производителя Raytheon Technologies Corp. Она обеспечивает улучшенную возможность поражать баллистические ракеты, крылатые ракеты или самолеты противника в дополнение к ракете PAC-3.

Программа помощи США для ПВО Украины

Инициатива USAI направлена на оплату контрактов со сроками поставки через несколько месяцев или даже лет для поддержки долгосрочных потребностей Украины в безопасности.

Напомним, что США объявили в ноябре 2022 года о намерении поставок систем Hawk из собственных запасов, но они должны быть отремонтированы на средства USAI.

ПВО Hawk

Зенитно ракетный комплекс является предшественником системы противоракетной обороны Patriot. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет в полете. На вооружение был принят в 1960 году.

Сам комплекс оценивается в 15 млн долларов, а ракеты к нему - по 250 тысяч долларов за одну единицу.