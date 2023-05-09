США объявили о новом пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов

Пакет помощи предоставляется в рамках Инициативы по содействию безопасности в Украине (USAI).

Он включает в себя дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды и техническую поддержку, чтобы Украина могла лучше обслуживать имеющиеся системы и оборудование.

В пакет также войдут:

Дополнительные системы ПВО и боеприпасы;

Оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами ПВО Украины;

Боеприпасы для борьбы с дронами;

Артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

Услуги коммерческих спутниковых изображений;

Обучение, техническое обслуживание и поддержка.

Отмечается, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности.

Напомним, AP сообщало, что в новый пакет помощи США войдут, в частности, ракеты для систем ПВО, а также сами системы ПВО HAWK.

РБК-Украина также сообщало, что 3 мая США объявили о предоставлении Украине ракет Hydra 70 и боеприпасов в рамках очередного пакета военной помощи.

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