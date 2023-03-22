США объявили о новых жестких ограничениях для производителей микросхем в Китае

Это может помешать усилиям расширения на крупнейшей в мире полупроводниковой арены. Закон о чипах и науке стоимостью 50 миллиардов долларов теперь запрещает фирмам, выигравшим гранты, увеличивать производство на 5% для передовых чипов и на 10% для старых технологий.

Министерство торговли США также сообщило о других мерах, в том числе и ограничении расходов в размере 100 000 долларов на инвестиции в передовые мощности в Китае.

Эти ограничения являются частью усилий США, направленных на то, чтобы воспрепятствовать амбициям Китая, обеспечивая при этом поставки компонентов, лежащих в основе революционных технологий, включая искусственный интеллект и суперкомпьютеры, а также повседневную электронику. В прошлые годы США вносили в черный список китайских лидеров в области технологий и стремились перекрыть поток сложных процессоров. Они запретили своим гражданам оказывать помощь китайской индустрии микросхем.

Новые ограничения, связанные с Законом о чипах, направлены на то, чтобы наложить более обременительные ограничения на компании. Речь идет о лидерах отрасли TSMC, Samsung и Intel, работающих в Китае. Ограничения могут помешать долгосрочным усилиям по преследованию роста экономики Китая, а также усложнить Пекину создание передовых возможностей у себя в стране.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил в среду, что его правительство направило США дипломатическую жалобу по поводу последних ограничений. По его словам, Китай будет защищать права и интересы китайских фирм.