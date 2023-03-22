США объявили о новых жестких ограничениях для производителей микросхем в Китае

Соединенные Штаты Америки обнародовали жесткие ограничения на новые операции в Китае для производителей микросхем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приводимое Bloomberg решение администрации США Джо Байдена.
Это может помешать усилиям расширения на крупнейшей в мире полупроводниковой арены. Закон о чипах и науке стоимостью 50 миллиардов долларов теперь запрещает фирмам, выигравшим гранты, увеличивать производство на 5% для передовых чипов и на 10% для старых технологий.
Министерство торговли США также сообщило о других мерах, в том числе и ограничении расходов в размере 100 000 долларов на инвестиции в передовые мощности в Китае.
Эти ограничения являются частью усилий США, направленных на то, чтобы воспрепятствовать амбициям Китая, обеспечивая при этом поставки компонентов, лежащих в основе революционных технологий, включая искусственный интеллект и суперкомпьютеры, а также повседневную электронику. В прошлые годы США вносили в черный список китайских лидеров в области технологий и стремились перекрыть поток сложных процессоров. Они запретили своим гражданам оказывать помощь китайской индустрии микросхем.
Новые ограничения, связанные с Законом о чипах, направлены на то, чтобы наложить более обременительные ограничения на компании. Речь идет о лидерах отрасли TSMC, Samsung и Intel, работающих в Китае. Ограничения могут помешать долгосрочным усилиям по преследованию роста экономики Китая, а также усложнить Пекину создание передовых возможностей у себя в стране.
Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил в среду, что его правительство направило США дипломатическую жалобу по поводу последних ограничений. По его словам, Китай будет защищать права и интересы китайских фирм.
Напомним, что Соединенные Штаты заключили соглашение с Японией по ограничению экспорта очерченного списка передового оборудования для производства чипов в Китай. К соглашению присоединились Нидерланды.
Администрация президента США Джо Байдена работает над дальнейшим усилением ограничений на экспорт оборудования для производства полупроводников в Китай.
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