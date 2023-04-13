RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США не оформили визы делегации России, председательствующей в Совете Безопасности ООН

Фото: США не оформили визы делегации России, председательствующей в Совете Безопасности ООН (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки не оформили визы для российской делегации и журналистов, которые необходимы на мероприятия ООН. Также не было согласовано прибытие спецборта министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал посольства России в США.

"Непонятная ситуация складывается вокруг спецборта министра Лаврова. Власти США до сих пор не согласовали прибытие самолета. Ожидаем от американцев оперативной выдачи разрешения на пролет воздушного судна без каких-либо условий и ограничений", - написал посол России в США Анатолий Антонов.

Как отметил посол, запрос по оформлению виз был направлен еще в конце марта. В то же время до сих пор ни одного разрешения выдано не было.

По его словам, якобы существовала договоренность о том, что представители российских СМИ посетят американскую дипломатическую миссию 31 марта для рассмотрения их визовых анкет, однако встреча была отменена без всяких объяснений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал участников Совбеза ООН не дать России злоупотреблять своим председательством. После обнародования видео с казнью украинского воина, министр также заявил о необходимости исключения страны-агрессора из состава органа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки