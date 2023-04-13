США не оформили визы делегации России, председательствующей в Совете Безопасности ООН

Соединенные Штаты Америки не оформили визы для российской делегации и журналистов, которые необходимы на мероприятия ООН. Также не было согласовано прибытие спецборта министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал посольства России в США.

"Непонятная ситуация складывается вокруг спецборта министра Лаврова. Власти США до сих пор не согласовали прибытие самолета. Ожидаем от американцев оперативной выдачи разрешения на пролет воздушного судна без каких-либо условий и ограничений", - написал посол России в США Анатолий Антонов.

Как отметил посол, запрос по оформлению виз был направлен еще в конце марта. В то же время до сих пор ни одного разрешения выдано не было.

По его словам, якобы существовала договоренность о том, что представители российских СМИ посетят американскую дипломатическую миссию 31 марта для рассмотрения их визовых анкет, однако встреча была отменена без всяких объяснений.