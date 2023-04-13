США не оформили визы делегации России, председательствующей в Совете Безопасности ООН

Соединенные Штаты Америки не оформили визы для российской делегации и журналистов, которые необходимы на мероприятия ООН. Также не было согласовано прибытие спецборта министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал посольства России в США.
"Непонятная ситуация складывается вокруг спецборта министра Лаврова. Власти США до сих пор не согласовали прибытие самолета. Ожидаем от американцев оперативной выдачи разрешения на пролет воздушного судна без каких-либо условий и ограничений", - написал посол России в США Анатолий Антонов.
Как отметил посол, запрос по оформлению виз был направлен еще в конце марта. В то же время до сих пор ни одного разрешения выдано не было.
По его словам, якобы существовала договоренность о том, что представители российских СМИ посетят американскую дипломатическую миссию 31 марта для рассмотрения их визовых анкет, однако встреча была отменена без всяких объяснений.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал участников Совбеза ООН не дать России злоупотреблять своим председательством. После обнародования видео с казнью украинского воина, министр также заявил о необходимости исключения страны-агрессора из состава органа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.