США официально обвинили Россию в военных преступлениях в Украине

"В случае с действиями России на Украине мы рассмотрели доказательства, мы знаем правовые нормы, и нет никаких сомнений: это преступления против человечности", - заявил на Мюнхенской конференции по безопасности бывший прокурор Харрис.

Официальное решение, принятое в результате юридического анализа, проведенного Государственным департаментом США, не влечет за собой немедленных последствий для продолжающейся войны.

Но Вашингтон надеется, что это поможет еще больше изолировать президента России Владимира Путина и активизировать юридические усилия по привлечению к ответственности членов его правительства через международные суды и санкции.

"И я говорю всем тем, кто совершил эти преступления, и их начальникам, которые замешаны в этих преступлениях, вы будете привлечены к ответственности", - сказала Харрис.

Речь Харрис прозвучала на конференции в Мюнхене, где высокопоставленные западные лидеры встретились, чтобы оценить худший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

Она сказала, что Россия стала "ослабленной" страной после того, как Байден возглавил коалицию, чтобы наказать Путина за вторжение, но Россия только усиливает атаки на востоке Украины. Между тем, Украина планирует весеннее контрнаступление, для чего она ищет у своих западных союзников более тяжелое и дальнобойное оружие.

В своем выступлении Харрис назвала "варварскими и бесчеловечными" множество жертв, найденных в Буче вскоре после российского вторжения в феврале прошлого года; взрыв 9 марта в мариупольском родильном доме , в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок; и сексуальное насилие над четырехлетним ребенком со стороны российского солдата, о чем говорится в отчете ООН.

По данным правительства США, организации, поддерживаемые Агентством США по международному развитию (USAID), задокументировали более 30 тысяч случаев военных преступлений с момента вторжения.

"Давайте все согласимся: от имени всех жертв, как известных, так и неизвестных, должно восторжествовать правосудие", - сказал Харрис.

Администрация Байдена стремилась привлечь к ответственности военных преступников. Вашингтон уже потратил на эти усилия около 40 млн долларов и заявляет, что работает с Конгрессом над получением дополнительных 38 млн долларов на эти усилия.

"Если Путин думает, что сможет нас переждать, он сильно ошибается. Время не на его стороне", - сказала Харрис.