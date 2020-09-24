ООН і Британія проведуть кліматичний саміт 12 грудня

Фото: ООН (news.un.org)

Організація Об'єднаних Націй і Великобританія спільно проведуть глобальний кліматичний саміт 12 грудня. Саміт покликаний надати імпульс конференції ООН зі зміни клімату (COP 26), яка відбудеться в Глазго в листопаді 2021 року.

Про це повідомляє France24.

Дату саміту призначили через кілька днів після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін повідомив ООН, що найбільший в світі забруднювач парникових газів досягне піку викидів в 2030 році.

Також в ООН стурбовані, що світ як і раніше не в силах обмежити глобальне підвищення температури до 1,5 градусів за Цельсієм, що, за словами вчених, має вирішальне значення для запобігання стрімкого потепління, яке зробило б великі ділянки планети непридатними для життя.

"У світлі цієї терміновості генеральний секретар Антоніо Гутерріш і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон спільно організовують знаменний глобальний захід, на якому зберуться світові лідери... щоб згуртувати набагато більш активні дії і амбіції в області клімату", - йдеться в заяві.

Останні дані показують, що концентрації парникових газів досягають рекордних рівнів, що посилює екстремальні явища, включаючи безпрецедентні лісові пожежі, урагани, посухи та повені.

Нагадаємо, в доповіді ООН на початку вересня говорилося про те, що в 2020 році в світі концентрація парникових газів досягла рекордного рівня.