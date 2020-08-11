США схвалили висилку російських дипломатів зі Словаччини

Сполучені Штати вітають висилку російських дипломатів зі Словаччини. США назвали дії цієї країни захистом від загроз, які представляють для її суверенітету.

Про це написала офіційний представник держдепартаменту Морган Ортагус на своїй сторінці в Twitter.

Вона зазначила, що в МЗС Словаччини послали чіткий сигнал, що країна не зазнає політично мотивованих злочинних дій Росії на словацькій території або в Європі.

Раніше зовнішньополітичне відомство Словаччини підтвердило висилку з країни трьох російських дипломатів, агентство Bloomberg назвало причиною цих подій підозру російських дипломатів у шпигунстві. У МЗС Росії заявили, що на це піде дзеркальна відповідь.

Нагадаємо, раніше уряд Чехії ухвалив рішення вислати двох російських дипломатів з країни, які причетні до скандалу з загрозою отруєння чеських політиків.