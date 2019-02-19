У США почали розслідування у зв'язку з проектом будівництва АЕС в Саудівській Аравії

Ілюстративне фото: прапор США (pixabay.com)

У комітеті Палати представників США стурбовані тим, що Ер-Ріяд міг би створити ядерну зброю

Комітет з нагляду та урядової реформи Палати представників США у вівторок приступив до розслідування у зв'язку з планами Білого дому будівництва АЕС в Саудівській Аравії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Повідомляється, що співробітники адміністрації США стали свідками "нештатних дій" співробітників Білого дому при просуванні проекту з будівництва десятків ядерних реакторів в Саудівській Аравії.

Співробітники адміністрації зв'язалися з комітетом Конгресу через стурбованість "спробами в Білому домі поспішити з передачею вкрай важливих ядерних технологій Саудівської Аравії - з можливим порушенням Закону про атомну енергію, і без вивчення питання Конгресом, як того вимагає закон".

У доповіді висловлюється занепокоєння у зв'язку з можливістю того, що деякі працівники адміністрації США у спробах домогтися реалізації проекту раніше намагалися обійти процедури безпеки, які мають відношення до ядерних технологій.

У комітеті стурбовані тим, що Ер-Ріяд міг би створити ядерну зброю, якщо б отримав американські технології без достатніх гарантій їх належного використання.

Як повідомляється, проект просував тодішній радник з нацбезпеки США Майкл Флінн, відправлений у відставку на початку 2017 року, а також протеже Флінна Дерек Харві - співробітник Ради національної безпеки, який курирував Близький Схід і Північну Африку. Харві продовжував працювати над проектом, незважаючи на відставку Флінна і на прямі вказівки з боку нового керівництва Ради національної безпеки припинити роботу над проектом через сумнівів в його правомірності. У результаті в липні 2017 року Харві також залишив свій пост.

AP зазначає, що проект АЕС в Саудівській Аравії пропагує компанія IP3 International, причому у свій час провідником її інтересів у Білому домі був Флінн.

Нагадаємо, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що європейці повинні брати участь у спільних ядерних місій в рамках НАТО.