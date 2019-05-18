У США схвалили продаж ракет трьом військовим союзникам

Державний департамент Сполучених Штатів Америк (США) ухвалив рішення про продаж зброї Південній Кореї, Японії та Канаді на понад 1 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News .

Згідно з рішенням Держдепу, Канада отримала дозвіл на купівлю 425 легких конверсійних комплектів MK 54 загальною вартістю 387 млн доларів. Південна Корея закупить 94 ракети SM-2 Block IIIB на 313,9 млн доларів.

Крім того, Японія отримала дозвіл на закупівлю 160 ракет середньої дальності AIM-120C-7 на 313 млн доларів.

Зазначається, що впродовж 30 днів Конгрес США повинен ухвалити військові контракти про продаж зброї.

Нагадаємо, раніше посол України в США Валерій Чалий заявив, що наступного року Вашингтон збільшить військову допомогу Україні. Військова допомога повинна збільшитися як по лінії Пентагону, так і Держдепу. Йдеться про військово-технічну допомогу, включно з летальною зброєю оборонного характеру, підтримку Міністерства України у справах ветеранів, а також низки програм реформування.

Раніше, комітет з асигнувань Палати представників американського Конгресу затвердив проект закону, який передбачає 445,7 млн доларів підтримки для України по лінії Державного департаменту США, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і причетних структур.