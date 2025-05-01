США ожидают, что Рада ратифицирует сделку о недрах в течение недели, - Sky News

В США рассчитывают, что Верховная Рада уже в ближайшие дни может одобрить сделку о недрах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Неназванный представитель администрации Дональда Трампа рассказал изданию, что Рада в течение недели может ратифицировать документ.
Он уточнил, что в рамках сделки между Украиной и США были подписаны сразу три документа. По его словам, 50% отчислений будут поступать от новых проектов по добыче всех украинских природных ресурсов, а не только редкоземельных металлов.
Стоит заметить, что для того, чтобы сделка о недрах вступила в силу, ее должна ратифицировать Рада, поскольку это международный договор.
Нардеп Ярослав Железняк уже допускал, что ратификация сделки может состояться на заседании парламента 13-15 мая. После этого заработает инвестиционный фонд.
Напомним, первая вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сегодня ночью сообщила о подписании сделки о недрах с США.
Сделка предусматривает создание инвестиционного фонда. В него будет направляться 50% бюджетных поступлений от рентных платежей, продажи специальных разрешений на разведку и добычу полезных ископаемых, а также других форм предоставления недр в пользование.
Детальнее о том, какие обязательства появились у Украины в соответствии с новой сделкой - в материале РБК-Украина.
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