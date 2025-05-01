США ожидают, что Рада ратифицирует сделку о недрах в течение недели, - Sky News

Неназванный представитель администрации Дональда Трампа рассказал изданию, что Рада в течение недели может ратифицировать документ.

Он уточнил, что в рамках сделки между Украиной и США были подписаны сразу три документа. По его словам, 50% отчислений будут поступать от новых проектов по добыче всех украинских природных ресурсов, а не только редкоземельных металлов.

Стоит заметить, что для того, чтобы сделка о недрах вступила в силу, ее должна ратифицировать Рада, поскольку это международный договор.

Нардеп Ярослав Железняк уже допускал, что ратификация сделки может состояться на заседании парламента 13-15 мая. После этого заработает инвестиционный фонд.