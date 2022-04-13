США оголосять про додаткове постачання зброї Україні на 750 млн доларів, - Reuters

За словами американських чиновників, США оголосять про додаткові 750 мільйонів доларів на озброєння для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Постачання озброєння буде фінансуватися шляхом президентських повноважень, в рамках яких президент може санкціонувати передачу товарів і послуг із запасів США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.
При цьому остаточні рішення з приводу складу озброєння все ще приймаються.
Минулого тижня Білий дім заявив, що після вторгнення Росії 24 лютого він надав Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад 1,7 мільярда доларів.
Нагадаємо, Євросоюз прийняв рішення збільшити постачання зброї в Україну. Додаткове озброєння Україна отримає вже найближчим часом.
Ми також писали про те, що Україна отримає від Австралії додаткову військову допомогу на 20 мільйонів доларів.
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